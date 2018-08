Stiri pe aceeasi tema

- Mai exista și astfel de oameni! Angajatul unei spalatorii auto din Oradea a gasit 13.000 de euro, pe care șoferul i-a uitat in mașina. Acesta i-a predat banii proprietarului, spunand ca a invațat de la parinți un lucru important: „Sa nu iei niciodata ce nu este al tau”. Numele tanarului este Stelian…

- Drama celor patru surori izbite in plin de o masina pe trotuar in Oradea a impresionat pe toata lumea. Au nevoie de sprijin acum, dar si pe termen lung. Medicii si psihologii care le au in grija vad progrese. Fata care si-a pierdut piciorul dupa accident e insa ravasita.

- Aflat in aceeași curte cu Opel West si BMW Grup West Premium, pe Calea Clujului, nr. 300, noul showroom PREMIUM USED CARS ofera automobile rulate premium, cu garanție, finanțare și asigurare, din stoc sau la comanda. Noul showroom este construit la cele mai inalte standarde, beneficiind de…

- Bihorenii, si nu numai, care doresc sa-și cumpere un automobil rulat de calitate, nu trebuie sa se deplaseze in strainatate pentru aceasta. Joi, 5 iulie 2018, la Oradea a fost inaugurat noul Showroom Premium Used Cars, dedicat automobilelor rulate premium. Showroom-ul este situat in curte…

- Un sofer beat crita a urcat la volan si s-a pornit spre casa. Este vorba despre un angajat al unei spalatorii auto din Balti, care a urcat la volanul unei masini adusa la service-ul auto pentru a fi curatata.

- Directorul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Arad, Marinel Hentes, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca barbatul care i-ar fi incendiat duminica, in zori, cele trei rulote, s-a predat politistilor si va fi cercetat in stare de libertate, precizand, totodata, ca a depus plangere…