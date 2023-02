Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de catre o femeie la spalatorie, informeaza, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.

- La data de 15 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au identificat și depistat o persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de furt. In fapt, la data de 14 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 56 de ani, din comuna Brebu, despre…

- Luni dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați despre faptul ca o femeie a fost accidentata de un tren, in timp ce se afla in traversarea caii ferate in zona Podului Inalt Ploiești.

- O femeie de 52 de ani a murit seara trecuta intr un cumplit accident rutier la intrare in municipiul Tulcea. Un autoturism a intrat pe contrasens si a izbit masina condusa de femeia de 52 de ani. Soferul aflat la volanul celeilalte masini se afla sub influenta unor substante interzise si a fost retinut…

- Politistii din municipiul Campina au deschis o ancheta dupa ce trei eleve ale unei scoli din oras s-au batut, iar filmarea incidentului a fost postata pe o retea de socializare, potrivit Agerpres.Conform datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, cele trei fete sunt…

- Un baiat in varsta de 16 ani din comuna Zorleni a fost retinut de politisti pentru talharie calificata, dupa ce le-a furat banii unor copii cu care a mers impreuna la urat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat din judetul Alba a fost retinut, fiind acuzat ca si-a lovit concubina si pe fiica acesteia de 13 ani. Politistii au emis si un ordin de protectie provizoriu, informeaza News.ro. ”La data de 5 decembrie 2022, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au fost sesizati de catre o femeie de 36…