Stiri pe aceeasi tema

- Angajatul care l-a batut pe batranul cu handicap de la Centrul din Calinesti care a murit a fost retinut. Angajatul de la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinesti suspectat ca l-a lovit pe barbatul care a murit a fost retinut, luni dupa-amiaza, dupa…

- ”Presedintele (...) Iulian Dumitrescu a cerut conducerii DGASPC luarea, cu celeritate, a tuturor masurilor legale, inclusiv demiterea sefei Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinesti, in contextul decesului in conditii suspecte a unui pacient…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a dispus efectuarea unor controale in centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), dupa moartea suspecta a unui pacient, potrivit Agerpres. "Presedintele (...) Iulian Dumitrescu a cerut conducerii…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a dispus efectuarea unor controale in centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), dupa moartea suspecta a unui pacient. "Presedintele (...) Iulian Dumitrescu a cerut conducerii DGASPC luarea, cu…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Sectiei nr. 2 de politie Rurala Floresti au fost sesizati, pe 5 august, de catre personalul medical din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti, ca la aceasi data, in jurul orei 06:50, un pacient in varsta…

- Moarte CRUNTA pentru un pacient internat la Neuropsihiatrie: A DECEDAT dupa ce a fost batut de un asistent medical Moarte CRUNTA pentru un pacient internat la Neuropsihiatrie: A DECEDAT dupa ce a fost batut de un asistent medical Un pacient al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti…

- Un pacient de 61 de ani internat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica din Calinești, județul Prahova, a murit dupa ce ar fi fost lovit de un angajat. Victima ar fi avut un coflict cu un alt pacient, iar angajatul centrului a intervenit sa calmeze spiritele și l-ar fi lovit pe barbat.…

- Procurorii prahoveni au deschis un dosar penal si fac cercetari dupa ce un barbat in varsta de 61 de ani, internat in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti, aflat in subordinea Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, a murit. Initial, in…