Stiri pe aceeasi tema

- Militarul moldovean, Arslan Safarmatov, membru al Legiunii Internaționale a Ucrainei, care este invinuit de traficul ilicit de droguri prin contrabanda, de comun cu alte persoane, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțata de catre Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana.…

- Barbatul care acum cateva zile a provocat un accident de circulație in zona Iulius mall, fiind in avansata stare de ebrietate, este cercetat in stare de arest la domiciliu. La data de 26 iulie a.c. polițiștii Biroului Rutier Cluj au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui barbat de 47 de ani, cercetat…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza cercetari fata de un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Prahova, care a fost plasat in arest la domiciliu, informatia fiind confirmata, joi, pentru Agerpres, de catre reprezentantii Parchetului.

- Medicul iesean Dan Tesloianu, cercetat in dosarul dispozitivelor medicale montate fara respectarea legislatiei, a fost plasat in arest la domiciliu, conform unei decizii luate de magistratii Curtii de Apel Bucuresti. El este acuzat ca ar fi implantat, in perioada 2017 – august 2022, un numar de 238…

- Medicul ieșean Dan Tesloianu acuzat ca a folosit stimulatoare cardiace prelevate de la cadavre pentru pacienții sai a fost eliberat din inchisoare și plasat in arest la domiciliu, au decis, vineri seara, magistratii Curtii de Apel Bucuresti.

- Directorul Direcției Control, Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare din cadrul Agenției Domeniile Statului (ADS), Ionel Marius Nuța, este cercetat in stare de arest la domiciliu pentru de trafic de influența, intr-un dosar cercetat de DNA.

- Elevul de clasa a XII-a de la Colegiul Tehnic "Adronic Motrescu" din Radauți, cercetat pentru ca vindea pe piața substanțe psihotrope, a scapat din celula IPJ Suceava unde era inchis. Paul-Alexandru Colibaba, zis "Paul", de 20 de ani, din Radauți și Razvan Ionuț Berezovschi, ...