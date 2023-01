Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba ne-a transmis, dupa mai bine de o saptamana de la solicitarea noastra, un raspuns privind modul in care au transmis informațiile privind intervenția angajaților ISU la accident, la accidentul produs in 18 decembrie 2022, la Bistra. Existau suspiciuni ca,…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, focul a fost stins de catre conductorul trenului.In garnitura se aflau aproximativ 50 de calatori. Acestia urmeaza sa fie duși la destinatie de catre operatorul de transport de care apartine trenul.Conform autoritatilor, la fata…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș impreuna cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Luduș au intervenit joi, 1 decembrie, in jurul orei 12.50, pentru lichidarea unui incendiu ce a cuprins o casa de locuit de pe strada Republicii din orașul…

- Un adult si un copil de zece ani au ajuns la spital cu arsuri dupa ce baraca in care locuiau, in comuna Sanmartin, judetul Harghita, a fost mistuita de un incendiu, informeaza News.ro. Potrivit ISU Harghita, incendiul a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, la o baraca de locuit, in localitatea…

- TITULARIZARE 2023: proba scrisa va fi organizata in 12 iulie. Calendarul concursului Titularizare 2023: Proba scrisa la concursul de Titularizare de anul viitor va fi organizata in 12 iulie. Calendarul examenului a fost publicat in Monitorul Oficial. Cererile de inscriere se depun in perioada 8-17 mai.…

- Pompierii voluntari din din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) aflat in subordinea UAT oraș Hațeg au fost dotați cu echipamente noi specifice intervențiilor la care participa. „Pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) aflat in subordinea…

- Pompierii militari nasaudeni cu trei autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, cu sprijinul unui echipaj de pompieri militari de la Detașamentul de Pompieri Bistrița, precum și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența au acționat timp de aproximativ doua ore pentru lichidarea…

- In jurul orei 18.00, cei de la ISU au fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la o camera al unui camin de cazare pentru elevi al liceului din localitatea Prejmer, situata la al doilea etaj. La fata locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere (dintre care una apartinand Serviciului Voluntar pentru…