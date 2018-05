Angajatorii vor putea să-şi monitorizeze vide salariaţii sau le monitorizeze conversaţiile Angajatorii vor putea apela la monitorizarea salariaților numai atunci cand acest lucru este important pentru companie. Totodata, introducerea monitorizarii va trebui discutata in avans cu reprezentanții salariaților. Documentul a fost adoptat azi de Camera Deputaților și, pentru a se aplica, mai trebuie sa treaca și de Senat. Daca nu vor respecta aceste condiții, angajatorii vor risca amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri mondiala totala anuala corespunzatoare exercițiului financiar anterior. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

