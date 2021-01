Angajatorii români au postat peste 20.000 de joburi noi de la începutul anului, piaţa se apropie de nivelul anterior pandemiei (platformă) Angajatorii romani au postat peste 20.000 de joburi noi de la inceputul anului, numarul aplicarilor a ajuns la 1,2 milioane iar piata se apropie de nivelul anterior pandemiei, potrivit datelor publicate de o platforma de recrutare.



"Angajatorii romani au inceput anul in forta si au scos in piata peste 20.000 de noi locuri de munca in doar trei saptamani lucratoare, numarul de joburi apropiindu-se de cel inregistrat in luna ianuarie a anului trecut. Cele mai multe oportunitati au venit din partea angajatorilor din retail - peste 4.300 de locuri de munca au fost postate in luna ianuarie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Economia globala va consemna un avans de aproximativ 5% in acest an, fiind cea mai rapida rata de crestere inregistrata in secolul 21, urmand sa revina la nivelul dinainte de pandemie pana la finalul anului curent sau, cel tarziu, pana la inceputul anului viitor, arata raportul PwC Global Economic…

- Nivelul de stres s-a dublat in timpul pandemiei de coronavirus pentru unul din patru angajati romani, iar 30% dintre ei au ajuns deja la epuizare, potrivit unui comunicat al BestJobs, remis, joi, AGERPRES. Astfel, peste 70% dintre angajatii romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma…

- ”Topul domeniilor cu cele mai multe angajari de la inceputul pandemiei este condus de IT, urmat de comert (comert en-gros si retail), constructii si domeniul financiar-consultanta. Cumulat, cele patru domenii au fost responsabile pentru mai mult de jumatate din numarul de locuri de munca pentru care…