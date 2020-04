Angajatorii pot depune incepand de azi documentele pentru somajul tehnic aferent lunii aprilie Angajatorii pot depune incepand de vineri, 1 mai, documentele pentru somajul tehnic aferent lunii aprilie pe platforma aici.gov.ro.



Astfel, companiile a caror activitate a fost afectata de masurile luate in contextul pandemiei de COVID-19 vor beneficia de ajutorul de la stat pentru angajatii lor.



Procedura stipuleaza ca "documentele se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara".



Prin urmare, vineri, 1 mai, este prima zi in care angajatorii pot face demersurile necesare pentru a primi banii de la stat pentru somajul tehnic aferent lunii aprilie.



