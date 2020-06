Angajatorii, incurajati de Ministerul Economiei sa ofere vouchere de vacanta

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru angajații din privat! Vor putea beneficia și aceștia de vouchere de vacanța, la fel ca bugetarii, cel puțin asta spera Ministerul Economiei, care face un apel la angajatori. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția Generala Turism, incurajeaza angajatorii…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a demarat o campanie de informare prin intermediul careia incurajeaza angajatorii sa ofere vouchere de vacanta salariatilor, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. "Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala…

- Voucherele de vacanta, acordate atat personalului din sectorul public, cat si celui din sectorul privat pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern, au produs un impact pozitiv din punct de vedere economic si social. Emiterea voucherelor de…

- VOUCHERE DE VACANTA 2020. Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca nu va aproba ieșirea in afara localitaților dupa 15 mai, precizand ca este „prematur” sa vorbeasca acum despre perioada concediilor. "Facem o evaluare a riscurilor in funcție de deplasare pentru a putea stabili care sunt tipurile…

- Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a deschis o linie telefonica dedicata persoanelor care doresc sa afle detalii despre situatia anularii pachetelor turistice si a rambursarii sumelor achitate, potrivit unui anunt postat marti pe pagina…

- In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, valabilitatea voucherelor de vacanta emise in anul 2019 este prelungita pana la 31 mai 2021. Anuntul a fost facut vineri print-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Guvernul a adoptat…

- Guvernul a prelungit, prin Ordonata de urgenta, valabilitatea voucherelor de vacanta din 2019, pana la 31 mai 2021, in contextul crizei noului coronavirus. Guvernul a adoptat in ședința de joi, 26 martie, o ordonanța de urgența prin care voucherele de vacanța emise in anul 2019 au fost prelungite pana…