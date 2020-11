Angajatorii britanici se tem de o reizolare "devastatoare" Reintrarea în carantina din Anglia, care ar putea arunca țara înapoi în recesiune, este &"cu adevarat devastatoare&" pentru economia britanica deja în genunchi din cauza pandemiei, a avertizat luni organizația patronala CBI, potrivit AFP.



Directorul sau general Carolyn Fairbairn, care urmeaza sa-și paraseasca postul, a fost alarmista la deschiderea conferinței anuale a CBI.



Aceasta mare masa corporativa se ține online anul acesta și este lansata cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a unui nou blocaj în țara joi, destinat stoparii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

