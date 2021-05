Depresia, anxietatea si miscarea insuficienta cresc riscurile pentru sanatatea angajatilor din Romania, in contextul pandemiei, astfel ca angajatorii ar trebui sa adapteze beneficiile oferite, se arata intr-un studiu realizat de o companie de consultanta in sanatate. Cercetarea a relevat faptul ca 6% dintre angajati au renuntat la serviciile medicale de care aveau nevoie de teama pandemiei, nivelul stresului este in crestere, dar tot mai multi angajati intentioneaza sa-si schimbe stilul de viata intr-unul sanatos. Studiul Mercer Marsh Benefits: Romania Health and LifeStyle Survey 2021 a fost realizat…