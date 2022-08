Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor de munca create de angajatorii americani in luna iulie a fost dublu fata de estimarile analistilor, in timp ce rata somajului a scazut cu 0,1 puncte pana la minimumul de 3,5 la suta inregistrat inaintea pandemiei, ceea ce constituie o dovada solida ca economia americana nu este inca…

- Rata somajului in luna iunie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,4%), la 5,3%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- N.Dumitrescu Conform ultimelor raportari referitoare la persoanele care nu au un loc de munca stabil, rata șomajului continua sa ramana, in Prahova, sub media inregistrata la nivel național. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Prahova, in luna mai 2022, rata șomajului…

- Consumul global de energie a crescut cu 5,8% in 2021, depasind cu 1,3% nivelul de dinaintea pandemiei, pe masura ce economiile au reluat activitatea, iar, in paralel, cresterea solida a energiilor regenerabile a redus utilizarea combustibililor fosili, potrivit unui raport anual de referinta publicat…

- Directorul general al Ryanair Group, Michael O'Leary, a declarat marti ca rezervarile la cea mai mare companie aeriana din Europa cu buget redus sunt in urcare si ca se asteapta ca tarifele din vara sa fie cu 7% - 9% mai mari fata de cele anterioare pandemiei de Covid-19, transmite Reuters, preluat…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 749 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Germania – 285 locuri de munca pentru: lucrator in bucatarie, bucatar, ospatar, operator utilaje de constructii pentru infrastructura de transport din Germania, muncitor…

- In ciuda razboiului din Ucraina și a restricțiilor de calatorie inca in vigoare din cauza Covid-19, turismul global continua sa se redreseze, condus de Europa și America, fara a reveni insa la nivelurile pre-pandemie. Turiștii iși recapata acum increderea. Pleaca in vacanța, din ce in ce mai des in…

- Directorul Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a declarat luni ca traficul aerian de pasageri isi revine mai rapid decat se preconiza iar, pe ansamblu, industria ar urma sa revina in 2023 la numarul de pasageri anterior pandemiei, cu un an mai repede decat…