Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat miercuri ca Guvernul va trebui sa "injecteze bani in economie”, sa creasca alocarile financiare pentru a sustine un program amplu de investitii si sa ia masuri care sa permita dezvoltarea companiilor pentru a raspunde cererilor de pe piata actuala."Sunt efecte negative in…

- Premierul Ludovic Orban avorbit, inaintea ședinței de Guvern, despre masurile luate in economie, in perioada epidemiei de coronavirus."Adoptam un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim cu mare atenție evoluția economiilor de la nivel european…

- Sedinta de Guvern, care va avea loc in sistem de teleconferinta, este programata la ora 17.00. In cadrul ei se vor adopta masuri care ar trebui sa contracareze criza generata de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru sustinerea…

- Sedinta de Guvern, care va avea loc in sistem de teleconferinta, este programata la ora 17.00. In cadrul ei se vor adopta masuri care ar trebui sa contracareze criza generata de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru sustinerea…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca, în ședința de mâine (n.n.miercuri), Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru susținerea companiilor și salariaților din sectoarele afectate de COVID-19. Orban a discutat marți cu sindicatele și patronatele masurile necesare pentru pastrarea locurilor…

- ”Pentru liberali un nivel de trai decent pentru romani inseamna ca «platim pensii si salarii umflate unor oameni care nu le merita»! Dupa PNL, medicii romani nu trebuie platiti, ei trebuie sa plece din tara! Pentru PNL, profesorii nu trebuie platiti, doar sunt cei care ne formeaza copiii! Pentru…

- Un numar suplimentar de 30.000 de lucratori straini vor fi admisi pe piata fortei de munca din Romania. Strainii sunt admisi incepand cu 1 ianuarie 2020. Contingentul este similar cu cel din anul trecut, informeaza Mediafax . Schimbari de la 1 ianuarie 2020: 30.000 de lucratori straini nou-admisi pe…

- Guvernul a aprobat, in ședința de ieri, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020, acesta fiind stabilit la 30.000, conform unui comunicat de presa al instituției, citat de Hotnews. Este similar celui din anul 2019,…