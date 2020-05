Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Cluj-Napoca au deschis, joi, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce i-au prins in flagrant pe angajatii unui restaurant din centrul municipiului in timp ce serveau clienti, in interiorul localului.

- Polițiștii au descins pe strada Napoca nr. 6. la Ristorant Exclusive, dupa ce au fost suspiciuni ca erau clienți in interior.Conform unor surse, patronul susține ca nici vorba sa fie deschis, dar poliția susține contrariul.”Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Secția 1 au surprins…

- Marți spre miercuri noapte, la ora 01.30, un barbat a sesizat politia prin SNUAU 112 despre faptul ca trei persoane forțeaza sistemul de inchidere al unui garaj situat pe strada Dragoș Voda din Baia Mare. La fața locului a ajuns de urgenta patrula de ordine si siguranța publica, care a observat doua…

- Doi barbati au fost prinsi in flagrant in timp ce au aruncat in aer un bancomat din localitatea Ozun, judetul Covasna. Cei doi sunt banuiti ca au mai aruncat in aer bancomate in Poiana Brasov si Sinaia.Doi barbați, cu varste de 25, respectiv 38 de ani, au fost prinsi in flagrant in timp ce sustrageau…

- Cei patru polițiști de la Serviciul Rutier care au fost prinși in flagrant, pe E 574, in județul Olt, primind mita au fost arestați preventiv. Decizia a fost pronunțata de Tribunalul Olt mirecuri-seara, dupa ce cu o zi in urma Mircea Pana, Octavian Enculescu, Mircea Coman si Adrian Ganesanu au fost…

- Situație rușinoasa in Olt. Patru politisti de la Serviciul Politiei Rutiere Olt au fost prinsi in flagrant, marti, in timp ce luau mita. Oamenii legii au primit 400 de lei de la un șofer pentru a nu-l sancționa.Polițiștii de la Rutiera erau, marți, cu aparatul radar pe Drumul National 65,…

- Un barbat din comuna Floresti, judetul Cluj, a fost prins in flagrant delict de oamenii legii in timp ce voia sa vanda reptile pe care, anterior, le furase din Vivariul Universitatii ”Babes-Bolyai” (UBB). Individul a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Cluj, barbatul respectiv a mai furat din…