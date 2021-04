unui sindicat si 738 de voturi pentru. Pentru ca initiativa sa aiba succes era nevoie de o majoritate simpla. Ambele parti au dreptul de a contesta eligibilitatea buletinelor de vot individuale si a procesului de campanie, dar un oficial implicat in numararea buletinelor de vot a afirmat in cadrul convorbiri pe Zoom ca nu au existat suficiente voturi contestate pentru a afecta rezultatele. Actiunile Amazon au crescut vineri cu 1,8%. Liderii sindicali sperau ca alegerile organizate in afara orasului Birmingham vor declansa o noua era de activism muncitoresc. Apeland la ingrijorarea ca Amazon monitorizeaza…