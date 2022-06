Stiri pe aceeasi tema

- Sute de angajați ai companiei rusești producatoare de țevi de oțel TMK Artrom, cu sedii in Slatina și Reșița, anunța un protest, joi, in fața Guvernului Romaniei, cerand salvarea companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- REȘIȚA – Conform liderului Sindicatului „Vatra”, Iosif Ciuciuc, ordonanța care ar putea limpezi apele la TMK Artrom se afla pe ordinea de zi a Guvernului, urmand ca astazi sa aiba loc prima lecturare a documentului! „Daca asta nu se va intampla, așa cum s-a promis și cum este trecut pe ordinea de zi,…

- BUCUREȘTI – Meciul cu Guvernul Romaniei, jucat in deplasare de oțelarii de la Reșița și Slatina, s-a incheiat cu rezultatul așteptat. De luni se vor debloca conturile atat pentru plata salariilor, dar și pentru intrarile necesare ca urmare a vanzarii produselor. Toate plațile și livrarile de produse…

- Membrii sindicatelor din cadrul companiilor TMK Artrom din Resita si Slatina protesteaza, astazi, in Piata Victoriei la sediul Guvernului Romaniei. La actiune participa aproximativ 300 de persoane din cadrul celor doua unitati, avand doua revendicari majore: deblocarea de catre ANAF a conturilor companiei…

- Protestatarii au doua revendicari majore deblocarea de catre ANAF a conturilor companiei TMK Artrom pentru a-si putea desfasura activitatea si micsorarea pretului la energie, arata comunicatul de presa al Confederatiei Nationale Sindicale „Cartel Alfa”. Sursa citata mai spune ca, desi in urma demersurilor…

