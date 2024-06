Angajații trebuie neapărat să știe asta! Condițiile de muncă pe caniculă In fiecare zi, in țara, sunt alerte de cod portocaliu de canicula, cu temperaturi ce ating aproape 40 de grade la umbra. Aceasta situație este deosebit de dificila și periculoasa pentru cei care lucreaza in aer liber. Codul Muncii contine prevederi clare privind munca pe canicula, atat pentru cei care lucreaza in aer liber, cat si pentru cei din birouri. Spre exemplu, stiai ca ai dreptul la un program mai scurt pe timp de canicula? Iata ce obligatii are angajatorul, dar si ce masuri de preventie trebuie luate in zilele caniculare. Condițiile de munca pe canicula Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

