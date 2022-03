Personalul medical incadrat temporar pe perioada pandemiei va contiua activitatea inca 90 de zile, perioada in care vor fi organizate concursuri pentru angajarea pe durata nedeterminata. Masura este prevazuta intr-o lega votata de Camera Deputatilor, dupa ce a primit vot favorabil si in Senat. Actul normativ a fost transmis la Presedintie, pentru promulgare. Legea privind reglementarea statutului personalului care, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, a fost incadrat pe perioada determinata prevede ca personalul numit sau angajat pe perioada determinata…