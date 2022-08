Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 11-18 august 2022, pe Aeroportul “Henri Coanda”, un numar de 839 zboruri (aterizari și decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 30 minute, cu 95 mai multe fața de saptamana anterioara, a transmis Compania Naționala Aeroporturi București.

- Europa ar putea fi paralizata de greva pilotilor companiei aeriene germane Lufthansa. Acestia au votat in proportie covarsitoare in favoarea unui nou protest de amploare. Piloții amenința cu perturbari ale traficului aerian in cea mai aglomerata perioada a anului. Mii de zboruri au fost anulate anul…

- Peste 1.000 de zboruri ale companiei aeriene Lufthansa au fost anulate, miercuri, din cauza unei greve de o zi a personalului german de la sol al companiei aeriene, care a afectat zeci de mii de pasageri in ultima criza a calatoriilor care a lovit Europa, relateaza The Associated Press. Fii…

- Sindicalistii TAROM organizeaza azi un miting de protest in fata sediului companiei din Otopeni, nemultumiti ca administratia companiei nu le aproba majorarea salariala ceruta și de concedierile anunțate. Ei nu exclud chiar declanșarea unei greve.

- Astazi va fi greva in transportul aerian din Italia. Se estimeaza ca peste 600 de zboruri vor fi anulate, iar circa 100.000 de calatori ar putea avea probleme. Suntem acum in direct cu Alberta Forgiarini.

- Aproape o mie de curse au avut intarzieri mai mari de 30 de minute, in ultima saptamana, pe cel mai mare aeroport din tara. Alte 56 de zboruri au fost anulate pe Aeroportul International Otopeni, iar mii de pasageri au avut de suferit.Mii de oameni și-au inceput vacanța mult-așteptata cu un zbor anulat…

- Este haos pe aeroporturile din toata lumea. Curse anulate, zboruri intarziate si cozi interminabile sunt si pe Aeroportul Henri Coanda de langa Capitala! In ultima saptamana, aproape o mie de avioane ori au decolat, ori au aterizat cu intarzieri mai mari de o jumatate de ora. 56 de curse au fost anulate. …

- Vineri a fost haos pe aeroporturile internationale, unde sute de curse aeriene anulate sau au avut intarziere la plecare sau la sosire din cauza grevei insotitorilor de zbor in Spania și a celei a sindicatelor din transporturile aeriene din Franța. In Spania, aproximativ 50 de zboruri ale unei companii…