Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical - Filiala Judeteana Sibiu si Sindicatul Artistilor Instrumentisti din Filarmonica de Stat Sibiu (SAIFS) au sesizat angajatorul si Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu, cu privire la declansarea conflictului colectiv de munca. Prin acest demers muzicienii sibieni doresc sa…

- Greva inspectorilor de la Inspecția Tehnica ISCIR Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) a luat amploare in ultimele zile, ridicand preocupari serioase cu privire la siguranța instalațiilor de gaze petroliere lichefiate (GPL) din țara.…

- Se anunța un nou blocaj in transportul public de suprafața din Capitala, dupa cel de anul trecut care a durat 5 zile. Angajații Societații de Transport București sunt la un pas de greva, pentru ca negocierile pe tema contractului colectiv de munca au eșuat. Concret, sindicaliștii cer salarii majorate.

- Primaria Timișoara a anunțat lucrari la drumuri in acest weekend, „pentru a reduce, pe cat posibil, disconfortul in trafic peste saptamana”. Astfel, intre 18 august, ora 05:00 și 19 august ora 08:00, traficul rutier va fi inchis la intersecția dintre Calea Aradului și Piața Consiliul Europei, precum…

- Caștig de cauza pentru un clujean nevazator care a dat in judecata compania de ride sharing Uber! Barbatul a fost refuzat de doi șoferi Uber in București din cauza cainelui ghid. Cainii ghid sunt caini de asistența pregatiți pentru a duce persoanele nevazatoare și cu deficiențe de vedere in jurul obstacolelor.…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia Publisind si la Blocul National Sindical, va declansa o greva japoneza, in perioada 17-21 iulie 2023, impotriva inechitatilor salariale si a discriminarii salariatilor fata de celelalte categorii de…

- Salariile din Ministerul Finanțelor și ANAF difera de la o persoana la alta, in funcție de grad și gradații. Menționam ca ei vor protesta joi in fața Ministerului, inainte de a porni greva de avertisment și cea generala.

- Valorile de trafic sunt in creștere, duminica dupa-amiaza, pe Autostrada A2 București - Constanța, pe sensul spre Capitala, in zona Fetești, din cauza lucrarilor de consolidare a podului peste brațul Borcea. CITESTE SI BREAKING NEWS O psiholoaga a fost ucisa de un zugrav care-i renova casa: Criminalul…