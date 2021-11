Angajații spitalului din Botoșani furau mâncarea bolnavilor. Cum au fost pedepsiți? Cinci angajați ai spitalului din Botoșani furau mancarea bolnavilor. In urma acestui gest, angajaților li s-au aplicat doar sancțiuni salariale. Trei dintre angajati vor primi salariul redus cu 10% timp de trei luni, iar alti doi vor lua mai putin cu 5%. S-a aflat ca angajații fura mancare dupa ce, in octombrie, conducerea unitații a constat ca din bucatarie lipseau in jur de opt kilograme de carne si mai multe pungi cu legume. Produsele, echivalentul a 50 de portii pentru pacienți, au fost descoperite intr-un cos de inox, destinat deseurilor. Poliția a deschis o ancheta, pentru delapidare, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

