Angajaţii SNLO îşi primesc deciziile de încetare Trei sute de angajati de la SNLO isi primesc in aceasta luna deciziile de incetare a contractului de munca. Acelasi lucru se intampla si in cazul a patru sute de angajati de la CE Rovinari si CE Turceni. Listele au fost facute in martie si tot atunci... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii de la Complexul Energetic Craiova nu vor avea parte de prime de Pasti la fel de mari cum au colegii lor de la Turceni si Rovinari. Directorul general al unitatii, Constantin Balasoiu, a facut cunoscut ca unitatea nu are prevazut in Contract...

- „Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție ce se intampla in economie, nu doar in cea romaneasca, pentru a cauta sa gasim soluții pentru a reduce impactul negativ.Deocamdata, masurile la care ne-am…

- Angajatii complexurilor energetice Turceni si Rovinari vor intra in somaj tehnic, pentru doua saptamani, in perioada Pastelui. La fel se va intampla si cu minerii din Societatea Nationala a Lignitului Oltenia. Mii de oameni ar urma sa ramana ac...

- Autoritatile romane au stabilit ca, la sosirea pe teritoriul Romaniei, toti calatorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus vor intra direct in carantina sau in izolare la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile, masurile fiind necesare pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a…

- Sume surpriza. Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari de bani, așa cum probabil unii se așteptau. Conform legii, cei care stau acasa in carantina primesc 75% din salariul lor legal.Citește și: Comisia Naționala de Prognoza…

- CE Turceni, CE Rovinari si Societatea Nationala a Lignitului (SNLO) Oltenia si-au pregatit documentatia pe care va trebui sa o inainteze directorului Electra o data cu infiintarea celor doua companii energetice. Asadar, potrivit directorului general...

- Dincolo de partea ce ține de valoarea salariului, un alt criteriu extrem de important pentru angajați este numarul de zile libere. Aparent, pentru unii exista și un mod de-a crește acest numar de zile liber, daca indeplinesc o condiție!

- Complexurile energetice Turceni si Rovinari au redevenit in acest an membri asociati ai clubului de fotbal Pandurii Targu Jiu, dupa ce anul trecut au avut doar calitatea de sponsori. Ceilalti asociati sunt SNLO, sindicatele miniere, Artego Targu Jiu...