- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat vineri cu 1,1%, in timp ce pe ansamblul saptamanii a avansat cu 3,4%, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta atins de la jumatatea lunii noiembrie. Toatre sectoarele au inregistrat o evolutie pozitiva, cea mai mare crestere, de 2,5% fiind consemnata de…

- Marți, 13 decembrie, la uzina Dacia a a avut loc o noua runda de negocieri privind contractul colectiv de munca, intre liderii sindicali și reprezentanții administrației acestei companii. Și nici de aceasta data nu s-a ajuns la un numitor comun. Citește și: La Dacia negocierile continua. „Daca pana…

- Sindicalistii de la Santierul Naval Mangalia protesteaza, luni, la sediul Ministerului Economiei, fiind nemultumiti, printre altele, de noile restructurari anuntate. Ei au precizat ca santierul mai are 1.500 de salariati, mai putini decit erau la preluarea pachetului de actiuni de catre compania olandeza…

- Val de proteste si furie in Mongolia. In ciuda temperaturilor de minus 30 de grade, mii de persoane au iesit pentru a patra zi consecutiv pe strazile capitalei Ulaanbaatar. Oamenii sunt revoltati de inflația in creștere si de coruptia guvernamentala.

- “Am semnat documentul cu administratia, cu crestere salariala de 1 martie de 1.500 de lei. Protestul a incetat. Le-am transmis oamenilor acest lucru. Astazi, au primit 3.000 lei reprezentand compensarea facturilor din decembrie, ianuarie, februarie, cate o mie de lei pentru fiecare luna”, a declarat,…

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a declarat ca inflația ii afecteaza pe cei cu venituri mici și medii, nu pe cei care au bani, bogații Romaniei. Intrebat de jurnalisti cu cat va creste punctul de pensie, Caciu le-a sugerat sa aiba rabdare „o saptamana sau doua saptamani”. „V-am confirmat un singur…

- Inflatia a avut un impact major asupra deciziei de cumparare a angajatilor din Romania dar si asupra calitatii alegerilor alimentare, existand o crestere a interesului pentru o dieta sanatoasa, arata un studiu realizat de o companie care furnizeaza vouchere si carduri. Barometrul Food 2022, coordonat…

- Federația SANITAS face publice numele instituțiilor sanitare și de asistența sociala care refuza sa acorde salariaților creșterile salariale prevazute de O.U.G. 115/2022. Pe aceasta lisa se afla Spitalul Orașenesc Campeni și Spitalul de Boli Cronice Campeni. „Prin neaplicarea prevederilor acestui act…