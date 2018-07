Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair a avertizat luni ca in perioada verii pretul mediu al biletelor va fi mai redus decat se estima, din cauza concurentei ridicate, a vremii deosebit de calde din nordul Europei si a incertitudinilor provocate de o serie de greve, transmit Bloomberg si Reuters, citate de Agerpres.

- Producatorul britanic de motoare Rolls-Royce a proiectat un sistem de propulsie pentru un taxi zburator si cauta parteneri pentru dezvoltarea unui astfel de vehicul, care ar putea fi lansat pe piata cel mai devreme la inceputul deceniului viitor, transmite Reuters, conform news.roRolls-Royce…

- Organismele europene de reglementare a concurentei au aprobat, luni, tranzactia de 1,9 miliarde euro prin care Deutsche Telekom vrea sa preia divizia din Austria a operatorului de cablu Liberty Global, proprietarul UPC, apreciind ca tranzactia nu va afecta competitia. Executivul comunitar…

- Turcia va ataca taberele militantilor kurzi din muntii din nordul Irakului in Qandil, Sinjar si Makhmur daca guvernul Irakului nu va evacua zona, conform presedintelui Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters, citeaza adevarul.ro.

- Compania americana Visa a anuntat vineri seara ca serviciul sau de plati opereaza "aproape de nivelul normal", dupa ce in cursul zilei unele tranzactii din Europa nu au putut fi fi procesate, transmit BBC si Reuters.

- Facebook le cere utilizatorilor europeni sa spuna in ce surse de știri au incredere intr-un chestionar pe baza caruia urmeaza stabileasca prioritizarea informațiilor in News Feed (n.r. Noutați, in versiunea in limba romana a Facebook), scrie Reuters. Facebook le cere urilizatorilor din mai multe țari…

- Explozia puternica produsa miercuri la vulcanul Kilauea ar putea fi prima dintr-o serie mai violenta de eruptii, in urma carora vulcanul ar putea arunca roci pe o distanta de mai multi kilometri, iar orasele din vecinatate ar putea fi acoperite de cenusa vulcanica si fum, avertizeaza Institutul American…

- ♦ Polonia a ramas cu cea mai mare industrie a carbunelui din Europa. Are o economie dependenta de carbune, si de importurile de carbune, si inca mai construieste termocentrale gigantice alimentate din mine scump de exploatat. Liderii politici au promis sa protejeze sectorul minier, insa oameni…