Angajatii romani s-au concentrat cel mai mult in acest an pe cresterea veniturilor pentru a face fata scumpirilor (25%), pe gasirea unui nou job (20%) si pe dezvoltarea profesionala in cadrul pozitiei actuale (13%), potrivit unui sondaj realizat de o platforma de recrutare online. „Daca 2021 poate fi considerat un an de sedimentare a schimbarilor aparute dupa debutul pandemiei, 2022 a adus noi provocari si incertitudini. Cu toate acestea, pe plan profesional, 37% dintre angajatii romani considera ca nu au fost mari diferente fata de anul anterior, 26% au perceput acest an ca fiind mai rau, in…