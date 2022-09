Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, miercuri dimineața, ca in ultimele ore 2.098 de romani au apelat serviciile consulare cerand sa fie aduși acasa din țarile unde au ramas dupa anularea zborurilor Blue Air. El a spus ca ANPC trebuie sa monitorizeze intreaga situație. Premierul Nicolae Ciuca a spus ca ministerele…

- Cursuri pentru bugetari: unii la Mamaia și Venus, alții online, la birou. Cum iși specializeaza angajații, primariile din Alba Primariile orașelor din județul Alba s-au ferit in acest an sa iși trimita angajații la cursuri la mare, cu o excepție, cea de la Alba Iulia. Majoritatea bugetarilor au facut…

- Apple le-a transmis angajatilor sai ca din septembrie trebuie sa se intoarca la birou cel putin trei zile pe saptamana, directorul executiv Tim Cook afirmand ca mutarea va revigora „colaborarea in persoana, care este atat de importanta pentru cultura noastra”. Fii la curent cu cele mai noi…

- In ciuda previziunilor alarmante - specialiștii contureaza scenarii in care crizele financiare ar urma sa bulverseze economiile lumii -, cetațenii țarii noastre, mai ales cei obișnuiți in perioada pandemiei sa lucreze de acasa, nu vor sa mai mearga la bir

- Consilierii locali clujeni au votat joi, 7 iulie, acordarea de sporuri de 15% din salariul de baza functionarilor din Primaria Cluj-Napoca pentru conditii de munca „vatamatoare”. Aici e inclus stresul profesional provocat de munca de birou, hipertensiunea sau obezitatea.

- Unul din doi angajați romani pleaca anul acesta in concediu, in prima vacanța fara restricții dupa pandemie, cu un buget mai mic sau cel mult egal cu cel de anul trecut, potrivit unui studiu. Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au…

- ANAF a pus tunurile pe romani. Fiscul va incepe controale masive la persoane fizice incepand cu data de 1 iulie. Angajații ANAF vor utiliza informații provenite din toate sursele, chiar și de pe rețelele sociale Facebook și Instagram. Iata cum se vor desfașura controalele, mai exact, conform precizarilor…

- Dupa accidentul cumplit care a avut loc azi-noapte, in urma caruia patru lucratori de la Citadin si-au pierdut viata, compania locala a intrat in doliu. Potrivit unor angajati ai societatii, la Citadin s-ar fi decis ca astazi si maine sa nu se lucreze. Muncitorii ar fi fost chemati din posturi si li…