Angajații români devin freelanceri? Aproape jumatate(47%) dintre salariații chestionați de Best Jobs iau in considerare sa devina freelanceri. 44% dintre respondenții sondajului au ca motivație flexibilitatea programului si independenta pe care o ofera acest tip de activitate, 15% menționeaza libertatea de a lucra de oriunde, in timp ce 12% spera sa obtina venituri mai mari. In perspectiva muncii de […] The post Angajații romani devin freelanceri? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

