- Deputații au votat un proiect de lege prin care acorda majorari salariale anagajaților Administrației Fondului pentru Mediu, instituție aflata in subordinea Ministerului Mediului. Mai exact, este vorba despre un spor de 50% din salariu pentru o parte dintre angajații acestei instituții.De asemenea,…

- In timp ce unii se lupta cu „gaura” din buget, se mareste lista angajatilor romani care vor beneficia de cunoscuta facilitate fiscala cu privire la impozitul pe salariu, care se aplica in cazul celor din IT.In prezent, angajații din IT, potrivit legislației in vigoare, sunt scutiți de la plata impozitului…

- Facilitatea fiscala prin care o serie de angajati romani nu vor mai plati impozit pe salariu a fost extinsa. In prezent, angajații din IT, potrivit legislației in vigoare, sunt scutiți de la plata impozitului pe salariu. Acum, aceasta facilitate va fi extinsa, de la 1 iunie, și catre alte categorii…

- Angajații romani iși vor putea verifica online contractul de munca: Conectare intre Ghiseul.ro și ITM Angajații romani iși vor putea verifica online contractul de munca: Conectare intre Ghiseul.ro și ITM Autoritatile au demarat un proces de conectare intre Ghiseul.ro si Inspectoratul Teritorial de Munca,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca fermierii romani ar putea primi alte 30 de milioane de euro, la propunerea Comisiei Europene, pe langa cele 10 milioane euro aprobate deja prin primul pachet de ajutor, la care Guvernul roman a adaugat alte 10 milioane euro.

- Un important oligarh rus a murit. Cadavrul sau a fost descoperit in celula sa din arestul preventiv, intr-centru de detenție din Yakutsk in care se afla dupa ce a fost acuzat de regimul de la Moscova de luare de mita.Igor Shkurko, director general adjunct al companiei ruse de energie Yakutskenergo,…

- Angajații din sistemul de invațamant ies in strada pentru a forța Guvernul sa aplice integral o lege a salarizarii data acum sase ani. Sindicaliștii spun ca autoritațile au fost surde in fața problemelor lor, astfel ca alta soluție nu mai au.