- Deputatii PNL Gabriel Andronache si Daniel Gheorghe si liderul deputatilor PSD Alfred Simonis au depus la Senat un proiect de lege care prevede ca, in cazul in care zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza se suprapun cu zilele de sambata si duminica, atunci liberele sunt acordate in urmatoarele…

- Mai multi parlamentari au propus, intr un proiect, ca in cazul in care zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza se suprapun cu sambetele si duminicile, liberele sa se acorde in urmatoarele zile, imediat dupa cele de repaus saptamanal.Propunerea legislativa modifica si completeaza in acest…

- Una dintre cele mai cunoscute destinatii turistice, Dubai, a devenit locul preferat de mai multi functionari publici atunci cand vine vorba de achizitionarea unor locuinte. Printre acestia se afla si numerosi romani, care au ezitat sa mentioneze in declaratiile de avere, conform legii, apartamentele…

- Salariul minim european ar putea aduce circa 1.000 de lei in plus pentru angajații romani: Negocieri la Bruxelles Salariul minim european ar putea aduce circa 1.000 de lei in plus pentru angajații romani: Negocieri la Bruxelles Europarlamentarul liberalul Rareș Bogdan a anunțat ca miercuri a luat sfarșit…

- Liderul PSD cere Consiliului inter-instituțional sa rezolve situația angajaților uzinei din Reșița a TMK Artrom, care se confrunta „cu probleme severe generate de modul eronat in care anumite autoritați ale statului interpreteaza aplicarea sancțiunilor im

- Dupa aproape trei luni fara nicio zi libera legala, romanii se vor bucura in sfarșit de o minivacanța in luna aprilie. Angajații vor beneficia de patru zile libere legale de Paște, incepand cu Vinerea Mare.In 2022, Paștele Ortodox o sa fie sarbatorit pe 24 aprilie, iar romanii vor beneficia de patru…

- Minivacanța de PAȘTE 2022: Zile LIBERE de Paște le Ortodox 2022 și Paștele Catolic | albaiuliainfo.ro De cațiva ani de zile, in Romania s-a stabilit ca liberele legale de Paște care se dubleaza, adica acordate atat pentru Paștele catolic 2022, și pentru Paștele ortodox 2022, se recupereaza ulterior.…

- Explozie fara precedent la tot ce inseamna prețuri la carburanți. Litrul de motorina a trecut de 7 lei, fiind cel mai mare areț inregistrat in ultimii ani. Și toate aceste scumpiri vin pe fondul problemelor grave cauzate de explozia prețurilor la utilitați, care afecteaza foarte mulți romani. La cum…