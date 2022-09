Stiri pe aceeasi tema

- Echipele DRDP deruleaza miercuri, 28 septembrie, o ancheta de circulație origine - destinație.Ce sunt intrebați șoferii: originea plecarii in cursa (ex.: Alba Iulia, Timișoara, Sibiu)destinația cursei (ex.: Cluj-Napoca, Suceava, București)scopul calatoriei (ex.: turistic, acasa, loc de munca, alte…

- In zilele de 28 septembrie, 12 octombrie și 26 octombrie 2022, la nivel național se va desfașura Ancheta de circulație Origine – Destinație. Studiul se va desfașura pe intreaga rețea de drumuri naționale, drumuri expres și autostrazi din administrarea CNAIR SA și vizeaza constituirea unei baze de date…

- Anchete de circulație pe drumurile din Alba: Unde vor fi opriți șoferii Anchete de circulație pe drumurile din Alba: Unde vor fi opriți șoferii Miercuri, 28 septembrie, intre orele 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00, pe drumurile naționale și autostrazi se desfașoara anchete de circulație origine – destinație,…

- ASTAZI: Anchete de circulație. Unde sunt opriți șoferii și ce date le sunt cerute. Locațiile din ALBA și alte județe Miercuri, 28 septembrie, intre orele 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00, pe drumurile naționale și autostrazi se desfașoara anchete de circulație origine – destinație, anunța CNAIR. Echipaje…

- Șoferii care se vor afla miercuri, 21 septembrie, in trafic pe DN21 și pe Autostrada Soarelui ar putea fi opriți pentru realizarea unor anchete de circulație. Ei trebuie sa raspunda la o serie de intrebari.

- Pe intreaga rețea de drumuri naționale din Romania se vor desfașura, miercuri, 21 septembrie, intre orele 8 – 12 și 14 – 18, anchetele de circulație origine – destinație, un punct de recenzare fiind și la ieșirea din municipiul Lugoj. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri…

- Limitele de viteza pentru șoferii incepatori. Unul dintre cele mai placute momente este reprezentat de intrarea in posesia permisului de conducere. Acest moment este adesea sarbatorit. Cu toate astea, aceasta bucurie este marcata de o serie de interdicții, deoarece, in primul an de condus, trebuie sa…

- Circulatia rutiera pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata duminica, 24 iulie, pe drumurile nationale din judetul Braila, din cauza codului portocaliu de canicula emis de meteorologi.