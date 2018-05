Stiri pe aceeasi tema

- Principalul partid al opozitiei din Macedonia, VMRO-DPMNE, a declarat ca este impotriva schimbarii numelui fostei republici iugoslave in "Republica Ilinden Macedonia", relateaza site-ul agentiei Reuters, preia Mediafax.Premierul Zoran Zaev si omologul sau grec Alexis Tsipras au discutat despre…

- Termenul limita de depunere a cererilor unice de plata in cadrul campaniei 2018 este data de 15 mai, iar fermierii doljeni sunt așteptați la sediul centrului județean sau la centrele locale APIA pentru a solicita subventiile. Pentru a veni in ...

- Medicul sef al UPU-SMURD Oradea, Hadrian Borcea, a declarat pentru News.ro, ca a decis miercuri, impreuna cu colegii sai care au demisionat, sa isi retraga demisiile. "Miercuri la ora 13.00 am decis impreuna cu colegii, in urma negocierilor de astazi cu conducerea spitalului si in urma convenirii…

- Opera Nationala Romana Iasi are activitate intensa in acest sfarsit de saptamana, in fiecare zi fiind programat cate un spectacol. Vineri, de la ora 18:30, va putea fi urmarita una dintre capodoperele creatiei lui Giuseppe Verdi, „La Traviata". Regia este semnata de managerul Operei iesene, Beatrice…

- Cea de-a doua runda de negocieri pentru formarea unui guvern nu a dus la formarea unei majoritați funcționale, a afirmat președintele italian, Sergio Mattarella, intr-o declarație de presa transmisa in direct, vineri.

- Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) Galati si-a ales, sambata, 17 martie 2018, conducerea organizatiei municipale. La evenimentul care s-a desfasurat la Teatrul Dramatic "Fani Tardini" au fost prezenti aproximativ 400 de delegati care l-au desemnat in fruntea organizatiei municipale pe Radu Cosca.…

- Partidul Actiune si Solidaritate, condus de catre Maia Sandu, refuza orice negocieri cu Partidul Democrat. Anuntul a fost facut dupa ce liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, a comunicat marti, 6 martie, ca formatiunea sa nu va inainta un candidat propriu in alegerile anticipate din Chisinau, dar va…

- 200 de angajati ai Salinei Slanic au intrat din nou in greva dupa ce reprezentantii Companiei Nationale a Sarii au refuzat sa le mareasca salariile. La poarta salinei asteapta zeci de camioane sa incarce sare necesara pentru deszapezire.