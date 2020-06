Un consilier local PSD din Iasi se face vinovat de doua fapte penale- insulta si calomnie. Mihai – Liviu Gavril, consilier local ales pe listele PSD in Consiliul Local Iasi in luna mai 2018, isi refuleaza frustrarile psihice, fizice si sexuale prin birourile Primariei Iasi. Ceea ce s-a intamplat marti, 23 iunie, oripileaza in egala masura si naste o intrebare legitima, daca ceea ce poarta acest consilier pe gat este cap sau altceva? “Eram in birou impreuna cu doua colege si cu doamna Dorina Tibu, sefa interimara a Biroului, cand ne-am pomenit cu domnul consilier Gavril. Venise montat, a ridicat…