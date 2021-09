Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii si personalul din centrele de invatamant ar trebui sa faca parte din grupurile prioritare la vaccinarea anti-COVID-19, au informat luni birourile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa si UNICEF, potrivit AFP. Ar trebui „propusa vaccinarea anti-COVI-19 profesorilor si altor…

- Aproximativ 7.000 de persoane au manifestat duminica in centrul Atenei impotriva vaccinarii obligatorii a personalului medical impotriva COVID-19, masura urmand sa intre in vigoare miercuri, potrivit AFP. Manifestantii, care s-au adunat in Piata Syntagma, purtau drapelul Greciei si afisau pancarte pe…

- Danemarca va ridica din data de 10 septembrie toate restrictiile impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o „amenintare pentru societate”, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse. „Epidemia este sub control, avem rate de vaccinare record. De aceea, la 10 septembrie vom…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca aproape 16.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 11.000 cu prima doza. The post 15.997 persoane vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore appeared…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie, informeaza dpa. Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie vor…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea împotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si pentru angajații din educatie, scrie dpa, conform Agerpres.Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, începând din luna octombrie, angajatii din institutiile…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat cu prima doza de vaccin 7.395 de persoane, iar rapelul l-au facut 4.687 de persoane. In total, conform autoritaților, 12.082 de persoane s-au vaccinat impotriva…