- Certificatul verde va deveni obligatoriu la serviciu cel mai probabil din 15 octombrie, pentru toti angajatii din sistemul public sau privat. Persoanele vindecate de COVID nu vor mai fi nevoite sa astepte 15 zile de la prima doza de vaccin pentru a obtine certificatul verde, ci il vor obtine imediat…

- Furnizorii de servicii sociale publici și privati au obligația de a solicita personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența care aintrat miercuri, in prima lectura…

- Angajatii nevaccinati din centrele rezidentiale de ingrijire a persoanelor vulnerabile vor fi mutati in alte posturi din aceeasi institutie, pentru o scurta perioada de timp, in care vor avea posibilitatea sa se vaccineze, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.…

- Guvernul a discutat, miercuri, in prima lectura, un proiect de OUG care prevede ca angajații din asistenta sociala vor fi obligati sa se vaccineze, sa se testeze sau sa faca dovada trecerii prin boala. „Am discutat despre un proiect de ordonanta care stabileste ca angajatii din institutii…

- Guvernul vrea ca furnizorii de servicii sociale publici și privați sa fie obligați sa solicite personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni. Proiectul de OUG care ar urma sa modifice legea 55/2020 prevede…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat luni ca, din discutiile avute cu reprezentantii Ministerului Muncii si ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in procesul de testare obligatorie pe bani proprii sau din fondul de sporuri ar putea fi inclusi angajatii centrelor rezidentiale, ai sistemului…

- Procurorii anticorupție au dispus trimiterea in judecata a unui fost ministru al Sanatații (actual senator) pentru abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (12 acte materiale), fals intelectual in forma continuata (12 acte…

- Toate cadrele didactice din California vor trebui sa fie vaccinate impotriva COVID-19 sau sa faca teste saptaminale, a anuntat miercuri guvernatorul acestui stat, unde numarul infectiilor este intr-o crestere accelerata, informeaza AFP. ''Pentru a oferi parintilor garantia sigurantei copiilor lor in…