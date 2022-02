Angajații multumiți la locul de muncă sporesc productivitatea organizației cu peste 20% Sentimentul de placere sau multumire la locul de munca al angajaților contribuie la creșterea productivitații companiei cu peste 20%, indica un studiu realizat de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA. “Ca sa ințelegem ce inseamna satisfacția la locul de munca, recurgem la cea mai larga explicație: o stare emoționala placuta sau pozitiva ce rezulta din aprecierea propriei slujbe”, a declarat președintele ADAA, Andreea Negru. Domnia sa considera ca “o buna cunoaștere a fiecarui angajat reprezinta factorul cheie pentru menținerea satisfacției și pentru reușita in dezvoltarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

