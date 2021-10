Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a anuntat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, informeaza Agerpres…

- Prima mare companie de transport aerian care face obligatorie vaccinarea anti-COVID-19, United Airlines a decis sa-și concedieze angajații care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, nformeaza DPA.United Airlines a anuntat miercuri ca li se va desface contractul de munca la 232 de angajati care…

- Masura survine in urma ordinului de luna trecuta al presedintelui Biden va toti angajatii federali si cei ai contractorilor sa fie vaccinati, cu cateva exceptii. Angajatorii privati cu cel putin 100 de angajati trebie sa le ceara fie sa se vaccineze fie sa fie testati saptamanal. IBM, care este contractor…

- Pasagerii care aveau bilete achiziționate de la compania respectiva s-au trezit cu zborurile anulate. Angajații au suspendat activitatea, nemulțumiți ca aceasta companie va ceda locul unui alt transportator, de stat, incepand cu data de 15 octombrie.Prin urmare, vor fi reduceri masive de personal. Cursele…

- Potrivit adresei trimise de Ministerul Sanatatii, vaccinarea ramane voluntara si gratuita, drept urmare firmele nu isi pot obliga angajatii sa se imunizeze. "Potrivit strategiei de vaccinare impotriva Covid-19, aprobata prin Hotararea de Guvern numarul 103/2020, in Romania vaccinarea este voluntara…

- Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze. In vreme ce atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de flexibilitate in ceea ce priveste libertatea angajatilor de a lucra de la distanta,…

- Toti cei 700 de angajati ai Termocentralei Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), si-au incheiat luni relatiile de serviciu cu acest producator de energie, oamenii fiind concediati colectiv in cadrul programului de restructurare al companiei, care prevede disponibilizarea unui…

- Designerul italian de articole de lux Brunello Cucinelli a decis sa le ofere sase luni de concediu platit celor cativa angajati ai sai care refuza in continuare sa se vaccineze anti-COVID, in ideea de a-i proteja pe cei care s-au vaccinat deja, transmite Reuters.