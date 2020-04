Angajaţii MFE merg în spitalele COVID-19, pentru a ajuta la accesarea mai rapidă a finanţărilor Pentru facilitarea accesarii cat mai rapide a celor 350 de milioane de euro puse la dispozitia spitalelor din reteaua COVID-19, angajatii Ministerului Fondurilor Europene (MFE) vor oferi sprijin informatic la fata locului si in sistem videoconferinta, astfel incat managerii spitalelor sa depuna rapid proiectele in aplicatia informatica MySMIS prin care sunt gestionate cererile de finantare, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de MFE. Initiativa, o premiera in administratia publica, vine ca urmare a propunerii functionarilor ministerului care vor astfel sa salveze timp pretios pentru medici.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

