Stiri pe aceeasi tema

- Am putea asista la prima greva din istoria MAI: Sindicatul Europol a anunțat esecul negocierilor Am putea asista la prima greva din istoria MAI: Sindicatul Europol a anunțat esecul negocierilor In cursul zilei de vineri, 22 iulie, Sindicatul Europol a anunțat esecul negocierilor pentru incheierea Contractului…

- Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, si-a cerut marti scuze clientilor si angajatilor pentru haosul din domeniul calatoriilor, provocat de lipsa de forta de munca, transmite Reuters. Companiile aeriene si operatorii de aeroporturi din Europa se confrunta cu lipsa de personal care sa gestioneze…

- Unii membri ai echipajelor de cabina de la Ryanair au declansat vineri greve in Belgia, Spania si Portugalia, fiind nemulțumiți de salarizare si conditiile de lucru, provocand perturbari limitate, scrie Reuters . Anularile și intarzierile au deja un impact asupra calatoriilor de vara in Europa. Majorarea…

- Angajatii sistemului feroviar britanic incep, marti, cea mai mare greva din ultimii treizeci de ani, care va tine trei zile, cerand suplimentarea locurilor de munca si salarii mai mari, relateaza AFP.

- Parlamentarii PSD vor sa introduca in Codul Muncii un nou tip de contract de munca numit „contractul de zero ore”, pentru angajații din Romania. Iata care sunt beneficiile si cum se va face plata.Mai mulți senatori PSD, Azamfirei Leonard, Ion Rotaru și Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai, au inițiat un proiect…

- In afara celor 15 zile nelucratoare de sarbatori legale, angajații mai pot beneficia de anumite zile libere, platite sau nu. Ele sunt prevazute in Codul muncii, in acte normative specifice sau reglementari și politici interne de resurse umane ale fiecarei companii, reglementate la nivel local sau aliniate…

- Angajații care lucreaza exclusiv la distanța sunt mai ingrijorați decat cei care lucreaza hibrid sau fizic de lipsa oportunitaților de avansare in cariera. In schimb cei care nu pot lucra la distanța, in principal pentru ca munca lor poate fi facuta doar la sediul fizic, au un grad de satisfacție mai…

- Compania CFR Calatori marește cu 10% salariile celor 12.000 de angajați și aproba acordarea unor tichete de masa in valoare de 20 lei. Noile prevederi sunt propuse de conducerea CFR Calatori in noul contract colectiv de munca, ce va intra in vigoare imediat dupa ce va fi inregistrat. Conform Companiei,…