Angajații, mai importanți decât clienții: patronul unui restaurant din Eforie Nord a postat un afiș la care puțini s-ar fi așteptat Este vara, iar afacerile de pe litoralul romanesc sunt in plina desfașurare. Stațiunea Eforie Nord a primit primii turiști care s-au bucurat de atmosfera estivala. Un afiș postat de patronul unui restaurant i-a lasat pe mulți cu gura cascata. Stațiunile de pe litoralul romanesc și-au deschis larg porțile și au primit deja primii turiști. Cei care au ales sa se relaxeze la malul marii au trebuit sa scoata ceva bani din buzunar, avand in vedere ca prețurile sunt mai ridicate acum fața de anii trecuți. Insa, romanii nu s-au uitat la bani și au luat cu asalt stațiunile de pe litoral, scrie cancan.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu efectuat de Reveal Marketing Research dezvaluie care este stațiunea din Romania unde toți clienții sunt mulțumiți. Este cunoscuta pentru plajele frumoase și nisipoase și apele limpezi, fiind considerata una dintre cele mai exclusiviste și moderne atracții de pe litoralul Marii Negre. Iata…

- Peste 100.000 de turisti si vizitatori au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului „Beach, Please" de la Costinesti.

- Peste 100.000 de turisti au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului „Beach, Please” de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis, marti, de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).…

- Peste 100.000 de turisti si vizitatori au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului "Beach, Please" de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis marti de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania…

- S-a dat start la mare. Cei mai mulți dintre turiști se afla inca de joi la pe plajele de la malul Marii Negre. Insa, daca vacanța de 1 Mai a inceput bine pentru cei mai mulții, o parte dintre turiști au intampinat ceva probleme. Și in acest an festivalurile de pe malul marii sunt puse sub semnului consumului…

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…

- Oficialii Ministerului Turismului au efectuat inspecții pe litoralul romanesc și au descoperit nereguli grave intr-o stațiune care risca acum sa ramana fara atestat turistic. Potrivit Ministerului Turismului, au fost facute recent verificari pe litoralul romanesc, in toate stațiunile turistice. „Am…

- Tu știi care este cea mai frumoasa statiune de pe litoralul romanesc? Puțini conaționali aleg sa iși organizeze concediile in regiune. In schimb, strainii s-au declarat surprinși in cel mai placut mod posibil de splendoarea peisajelor de aici. Atmosfera este intotdeauna calduroasa, iar zona nu este…