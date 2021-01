Stiri pe aceeasi tema

- Sanatate, liniște sufleteasca și pe cei dragi alaturi. Este mesajul angajatilor Inspectoratului General al Poliției, care i-a indemnat pe cetateni ca de Craciun sa fie responsabili și sa aiba grija de sanatatea și viața lor.

- CHIȘINAU 31 dec - Sputnik. Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța ca peste 500 de salvatori și pompieri cu 150 de unitați de tehnica vor fi la datorie in noaptea de Revelion și vor interveni in cazuri de incendii sau alte situații excepționale. © Photo : Facebook…

- Imaginile filmate in Buzau, cu un autoturism din portbagajul caruia ies doua perechi de picioare, au devenit virale pe Facebook. Filmarea postata pe grupul Info Trafic Buzau a fost vazuta și de polițiști, care au identificat șoferița și au aflat povestea din spatele imaginilor, scrie Știri de Buzau.Un…

- O șoferița din Buzau a intrat in atenția Poliției dupa ce a ajuns vedeta, fara sa vrea, pe o rețea de socializare. Femeia, de 40 de ani, și-a dus soțul beat acasa, bagandu-l in portbagaj. Alaturi de acesta se afla și un prieten, probabil la fel de beat. Imaginile video au fost postate pe Facebook […]…

- Ancheta la Jandarmeria Galați, dupa ce un barbat care s-a recomandat a fi jandarm a amenințat doi polițiști de circulație care voiau sa ii dea un avertisment soției sale pentru ca nu avea actele asupra sa. Sindicatul Europol a publicat pe Facebook scenele cu jandarmul agresiv.Un barbat baut a facut…

- O societate americana, GoDaddy, si-a cerut scuze dupa ce si-a atras angajatii intr-o capcana, printr-un e-mail in care le promitea o prima de Craciun - in plina criza economica -, dar in realitate era vorba despre un test al securitatii informatice, relateaza AFP, potrivit news.ro”Am aflat ca unii…

- CHIȘINAU, 2 dec – Sputnik. Poliția Republicii Moldova ar putea fi reorganizata. Mai multe amendamente cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului au fost aprobate astazi de Comisia parlamentara securitate naționala, aparare și ordine publica. © Photo : Facebook / Inspectoratul Național…

- Newsbv.ro a intrebat brașovenii daca cred ca este oportuna organizarea unui targ de Craciun in Piața Sfatului. Foarte mulți dintre aceștia și-au exprimat opinia comentand la postarile pe grupurile de Facebook din Brașov. Majoritatea cred ca ar trebui organizat acest eveniment, dar cu respectarea masurilor…