Angajații Google din 10 țări formează o uniune sindicală globală ​Mai multe sindicate Google și-au unit forțele și au format o uniune sindicala globala sub numele Alpha Global și cu ajutorul unei federații sindicale prezenta în mai multe țari. Uniunea este formata din sindicate Google din 10 țari printre care SUA, Germania, Elveția și Suedia. Nu se știe câți angajați fac parte din aceasta uniune, dar este vorba de un procent mic din totalul angajaților Alphabet.



Alpha Global este afiliata la UNI Global Union, o uniune sindicala ce are 20 de milioane de membri pe plan mondial, inclusiv de la Amazon. Alpha Global își va alege un consiliu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

