Angajaţii Gărzii de Mediu ameninţă cu acțiuni de protest, motivând inechități salariale Sindicatul Național al Garzii de Mediu amenința cu proteste deoarece angajații sunt nemulțumiți de salarii și de volumul mare de munca, potrivit mediafax.ro. Prin intermediul unui comunicat de presa, Sindicatul Național al Garzii de Mediu anunța ca „va acționa pe toate caile legale pentru a apara interesele angajaților instituției și pentru satisfacerea condițiilor minimale, fara de care activitatea GNM nu se poate desfașura in condiții normale”. Sindicaliștii considera ca prin amanarea punerii in aplicare a Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1006/29.06.2021… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

