- Rezultatele analizelor medicale efectuate la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș in cazul angajatilor firmei din Craiova de la care a inchiriat masina italianul infectat cu COVID-19 sunt negative...

- Rezultatele analizelor medicale efectuate la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș in cazul angajatilor firmei din Craiova de la care a inchiriat masina italianul infectat cu COVID-19 sunt negative pentru coronavirus, au anuntat, sambata, reprezentanții Prefecturii Dolj.Citește…

- Un barbat din județul Gorj este primul caz de infectare cu coronavirus din Romania. Persoana respectiva a intrat in contact cu cetațeanul italian depistat cu coronavirus dupa ce s-a aflat in vizita in Romania, mai multe zile, saptamana trecuta. Ministrul Sanatații, Victor Costache, și secretarul de…

- Cesare Emendatori, italianul de 71 de ani, confirmat cu coronavirus și internat la Rimini la o zi dupa ce a plecat din Romania, unde a stat 5 zile, la socrii lui din Bilteni – Gorj și in județul Dolj, a raspuns unor intrebari transmise de Antena 3. Italianul a spus ca nu mai are febra, dar nici la momentul…

- Un cetatean italian care a fost in Romania impreuna cu barbatul de 71 de ani infectat cu noul virus gripal este spitalizat in Italia si are, de asemenea, coronavirus, au anunțat autoritatile italiene, potrivit Mediafax. A doua persoana infectata care a vizitat Romania este un barbat de 51 de ani din…

- Se iau in continuare masuri, dupa ce un italian infectat cu coronavirus a mars in mai multe zone din Romania. Angajații firmei din Craiova de la care a inchiriat mașina italianul bolnav de coronavirus sunt in carantina intr-un spațiu special. De asemenea, un medic din Rimini aflat la Craiova, care…

- Italianul este internat de luni in Spitalul de Boli Infectionase din Rimini, dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. El a povestit ca s-a intors de curand dintr-o calatorie de patru zile in Romania. "Acum nu-mi mai este frica", a declarat italianul pentru ilrestodelcarlino.it.…

