Angajaţii firmei de la care a închiriat maşină italianul care are coronavirus, puşi în carantină Reprezentantii DSP Dolj au declarat ca 2 angajati ai firmei din Craiova care au intrat in contact direct cu italianul infectat cu coronavirus au fost dusi intr-un spatiu special amendajat din oras, in carantina. Tot acolo va ajunge, miercuri, si un medic din Rimini, zona de unde provine si italianul bolnav. Surse medicale spun ca medicul din Rimini aflat la Craiova a avut contacte cu italianul bolnav si a anuntat autoritatile despre acest lucru. zf.ro Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

