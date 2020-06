Angajații eBay au trimis gîndaci vii unui cuplu de critici ai platformei Șase angajați Ebay, cercetați dupa ce au intimidat un blogger critic cu firma. I-au trimis gandaci vii, un cap de porc și o coroana funerara. Potrivit rechizitoriului preluat de Blick de la agenția SDA, victimele sunt un cuplu de bloggeri din orașul Natick, statul american Massachusetts, despre care se spune ca a examinat critic compania Ebay intr-un buletin informativ despre comerțul electronic, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Potrivit rechizitoriului preluat de Blick de la agenția SDA, victimele sunt un cuplu de bloggeri din orașul Natick, statul american Massachusetts, despre care se spune ca a examinat critic compania Ebay intr-un buletin informativ despre comerțul electronic. Procurorul i-a acuzat luni pe cei șase foști…

