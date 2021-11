Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul doi din 2021, angajatii din Uniunea Europeana cu varsta intre 20 si 64 de ani au lucrat in total cu 3% mai multe ore la locul lor de munca principal, comparativ cu precedentele trei luni, fiind inregistrate cresteri in toatele statele membre UE, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Vești bune pentru salariații romani: Ar putea avea parte de o noua minivacanta Vești bune pentru salariații romani: Ar putea avea parte de o noua minivacanta Ca urmare a faptului ca pe data de 30 noiembrie (marti) se sarbatoreste Sfantul Andrei si pe data de 1 decembrie (miercuri) se sarbatoreste Ziua…

- Autobuzele, troleibuzele si tramvaiele din municipiul Galați nu circula vineri dimineața. Angajații societații SC Transurb SA participa la un protest spontan, neumlțumiți de deciziile conducerii in privința veniturilor, relateaza Agerpres și publicația locala Viața libera . ”Protest spontan in aceasta…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) se afla in centrul unui scandal de proporții, dupa ce șeful Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, a numit recent la conducere o persoana din afara institutiei, in locul Floricai Barbuceanu.…

- Revine șomajul tehnic si zilele libere ale parintilor. Ministrul Muncii: „Angajații, angajatorii și parinții vor primi in continuare sprijin din partea statului” Revine șomajul tehnic si zilele libere ale parintilor. Ministrul Muncii: „Angajații, angajatorii și parinții vor primi in continuare sprijin…

- Potrivit Legii nr. 81/2018, contractul sau actul adițional incheiat in vederea desfașurarii activitații in regim de telemunca trebuie sa aiba la baza acordul de voința al ambelor parți Salariații și-ar dori ca angajatorul sa le asigure costurile pentru un psihoterapeut și o parte din cheltuielile pentru…

- COMUNICAT DE PRESA Salariații din Directia de Asistența Sociala Targoviste, au protestat pentru ca nu vor sa le fie micșorate Post-ul Angajații DAS Targoviște nu renunța la proteste pana la rezolvarea problemei sporurilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Joi, Italia a devenit oficial prima țara din Europa care a facut certificatul Covid obligatoriu pentru toți salariații. Este vorba atat despre cei din mediul public, cat și privat. Masura va intra in vigoare incepand cu data de 15 octombrie. „Certificatele verzi vor deveni obligatorii pentru toți salariații,…