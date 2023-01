Stiri pe aceeasi tema

- Franța a adoptat luni reforme pensiilor, care prevede creșterea varstei de pensionare și modificarea modalitații de calcul a pensiei, in ciuda amplelor proteste și a revendicarilor sindicatelor.

- Franța a inceput reforma sistemului de pensii in 2020, unificand cele 42 de scheme de pensionare, dar reforma a fost intrerupta de pandemie. Acum se propune creșterea varstei de pensionare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Toate cele opt principale sindicate franceze, carora li s-au alaturat și partidele de stanga, au lansat joi, 19 ianuarie, apelul la o greva generala și la ample proteste cu participarea a sute de mii de francezi fața de proiectul de reforma a pensiilor propus de președintele Emmanuel Macron și de dna…

- In Franta, transportul in comun si majoritatea serviciilor publice vor fi puternic perturbate de o greva generala, dublata de manifestatii la nivel national impotriva reformei pensiilor propuse de guvern. Cei care vor calatori astazi in Franta trebuie sa stie ca nu le va fi usor sa ajunga de la aeroporturi…

- Amplele proteste prevazute sa aiba loc joi in Franta impotriva proiectului de reforma a pensiilor trebuie sa ramana pasnice, a atentionat luni liderul celui mai mare sindicat, CFDGT, in perspectiva grevelor si manifestatiilor programate si care ar putea perturba activitatile

- Anul 2022 a inceput extrem de greu și sub auspiciile unui razboi și a unei crize economice. Ulterior, la nivelul unor mari companii, pe fondul situației economice, au aparut și grevele, precum cele din Franța. Se pare ca și inceputul lui 2023 este unul al grevelor. Conform unor informații, avem parte…

- USR sustine ca proiectul elaborat de Guvern pentru reforma pensiilor speciale rateaza toate principiile din jalonul PNRR, nefiind o reforma, ci „o modalitate perversa de salvare a privilegiilor”. USR prezinta sase argumente care sustin ca nicio pensie speciala nu este desfiintata si nicio pensie speciala…

- Angajații cailor ferate din Austria vor declanșa luni, 27 noiembrie, o greva care va bloca traficul feroviar din intreaga țara, dupa ce negocierile de ultim moment privind marirea salariilor au eșuat, informeaza agenția Reuters , preluata de news.ro . Principalul sindicat al lucratorilor feroviari solicitase…