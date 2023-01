Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele medicale CF picheteaza miercuri Ministerul Transporturilor, din cauza intenției ministerului de a renunța la unitațile medicale subordonate. Federația Sanitas din Romania organizeaza astazi, incepand cu ora 11.00, proteste in fața Ministerului Transporturilor ca urmare a intenției acestei…

- Se anunța proteste in sanatate. Despre calendarul sindicaliștilor, detalii in matinal de la Iulian Cozianu, președinte SANITAS Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/01/25-ian-Cozianu.mp3 Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Federatia Sanitas din Romania, va picheta,…

- Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Federația SANITAS din Romania, va picheta astazi, Ministerul Transporturilor. Sindicatele medicale CF, picheteaza miercuri Ministerul Transporturilor , din cauza intenției ministerului de a renunța la unitațile medicale subordonate. Federația Sanitas…

- Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Sanitas, a cerut Ministerului Transporturilor explicații privind situația angajatilor din cele 15 spitale aflate in subordine, daca „se va pune in practica intenția de a renunța la coordonarea lor”. In acest context, Sindicatele din Spitalele CFR vor…

- Sindicatul Sanitas protesteaza, de la ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor. Protestatarii au aflat ca ministerul ar vrea sa renunte la spitalele pe care le are in subordine, unde lucreaza peste 3500 de angajati.

- Angajatii spitalelor CFR din intreaga tara protesteaza azi, 25 ianuarie, in fata Ministerului Transporturilor, acuzandu-l pe Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, de faptul ca a cautat sa instraineze toate unitatile medicale din subordinea ministerului pe care-l conduce fara a incerca sa se consulte…

- „In spatiul public au aparut informatii conform carora, in urma unei solicitari a Secretariatului General al Guvernului, 25 de institutii si autoritati care au retea sanitara proprie si-au anuntat intentia de a prelua unul sau mai multe spitale aflate in prezent in subordinea MTI. Cum domnul ministru…

- ”2022 este anul cu plati record din fonduri europene in sectorul transporturilor si, astfel, a fost atins principalul obiectiv al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Cresterea capacitatii administrative, care a fost initiata la nivelul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in…