Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Slovaciei, tara care a inregistrat miercuri un nou record de infectari zilnice de la inceputul pandemiei de coronavirus, a anuntat ca nu va mai plati salariile angajatilor care nu s-au vaccinat...

- Ford Motor va cere angajatilor salariati din SUA sa fie vaccinati pana pe 8 decembrie sau sa intre in concediu fara plata, potrivit CNBC., scrie news.ro. Producatorul auto a trimis marti un mesaj celor aproximativ 32.000 de angajati ai Ford despre aceasta obligativitate. Ford va lua…

- Guvernul de la Budapesta a emis un decret prin care angajatorii sunt autorizati sa le ceara angajatilor lor sa fie vaccinati impotriva COVID-19 "ca o conditie la locul de munca". Angajatii care refuza vaccinarea pot fi trimisi in concediu fara plata, iar in final dati afara, informeaza Agerpres, care…

- Angajații care lucreaza in cladiri (instituții publice sau imobile in care activeaza operatori economici privați) in care se afla, in același timp, mai mult de 50 de persoane nu vor mai avea acces la serviciu fara Certificat verde sau test COVID-19 negativ. Aceasta este una dintre propunerile Comitetului…

- Angajații care lucreaza in cladiri (instituții publice sau imobile in care activeaza operatori economici privați) in care se afla, in același timp, mai mult de 50 de persoane nu vor mai avea acces la serviciu fara Certificat verde sau test COVID-19 negativ. Aceasta este una dintre propunerile Comitetului…

- USR propune, in programul de guvernare al Cabinetului Ciolos, o serie de masuri urgente pentru gestionarea pandemiei de COVID-19, printre acestea numarandu-se și introducerea certificatului sanitar pentru accesul la munca al tuturor angajatilor din sistemul public si pentru cei din sistemul privat care…

- Angajatii federali din Canada care nu sunt vaccinati cu "schema completa" impotriva noului coronavirus si nu sunt scutiti medical de vaccinare vor fi trecuti in concediu "administrativ" fara plata, au afirmat miercuri oficiali canadieni, informeaza Reuters. Mai mult, pasagerii si angajatii din transporturile…

- Munca de acasa le da timp angajaților sa lucreze in timpul liber sau in concediu la proiecte care sa ii ajute sa caștige mai bine. Au ajuns astfel sa-și doreasca sa devina freelanceri.