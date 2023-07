Sindicalistii din Sanatate protesteaza din nou in fața Guvernului, incepand de la ora 11.00, informeaza Federatia “Solidaritatea Sanitara”. Daca nu vor primi raspuns la revendicari, sindicaliștii amenința cu greva generala in spitale. Mitingul angajaților din Sanatate se va desfașura miercuri, doar in Piața Victoriei. Sindicaliștii atrag atenția ca protestele fac parte din planul unor activitați […] The post Angajații din Sanatate protesteaza in Piața Victoriei, in fața Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .